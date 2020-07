Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradrennen in Jagdshof

Sonneberg (ots)

Am Samstag, 11.07.2020, gegen 15:45 Uhr, gingen in der PI Sonneberg mehrere Anrufe ein, dass auf der Straße zwischen Jagdshof und Schauberg Motorräder Rennen fahren. Beim Eintreffen der Beamten wurden dutzende Motorradfahrer festgestellt. Etliche ergriffen sofort die Flucht. von 16 Fahrern wurden Daten erhoben und ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Einhaltung des Platzverweises wird am Sonntag durch die PI Sonneberg überwacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell