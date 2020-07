Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 11.07.2020 gegen 15:50 Uhr fiel einer Polizeistreife, auf der Kreisstraße zwischen den Ortslagen Knau und Quaschwitz, ein Kleintransporter auf, welcher zunächst aus einem Waldstück kam, nach dem Erkennen des Streifenwagens jedoch wendete und zügig wieder in dieses zurückfuhr. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 50-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab hier den Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Am 12.07.2020 gegen 03:47 Uhr wurde ein 35-Jähriger mit seinem Pkw VW in der Greizer Straße in Schleiz kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte zudem einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille. Auch hier wurde die Weiterahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

