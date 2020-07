Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: AfD-Bürgerbüro beschädigt

Neustadt an der Orla (ots)

Am 11.07.2020 wurde in der Zeit von 02:00 Uhr bis 11:00 Uhr durch unbekannte Täter das AfD-Bürgerbüro in Neustadt an der Orla in der Puschkinstraße beschädigt. Es wurden drei Pflastersteine gegen die Fassade geworfen, dabei sprang eine Schaufensterscheibe. Es entstand Sachschaden. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Saale-Orla unter 03663-4310.

