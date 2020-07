Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz gesucht

Rudolstadt (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch, dem 08.07.2020, werden Zeugen gesucht. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr parkte die Geschädigte ihren braunen Audi A4 Avant auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Gartenstraße in Rudolstadt ab. In diesem kurzen Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den PKW der Geschädigten, sodass die vordere Stoßstange linksseitig beschädigt (aus der Halterung herausgezogen) wurde, wodurch Sachschaden entstand. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder Hinweise zur Identität zu hinterlassen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

