Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in Gartenanlage

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Seit mehreren Tagen werden zahlreiche Einbrüche in Gartenanlagen im Bereich Am Lerchenbühl in Gorndorf registriert. Meist gelangten der/die bislang unbekannte/n Täter durch Aufbrechen oder Überwinden der Umfriedungen auf die Grundstücke und drangen dann, meist durch Aufhebeln von Fenstern und Türen, ins Innere der Räumlichkeiten ein. In einigen Fällen blieb es bei Versuchshandlungen, bei vollendeten Einbruchdiebstählen wurden diverse Gegenstände, häufig jedoch insbesondere Werkzeuge, Arbeitsgeräte und kleine Maschinen entwendet. Anwohner und Eigentümer werden daher gebeten, besonders aufmerksam zu sein und bei Ungereimtheiten die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu informieren oder im Notfall den Polizeinotruf zu wählen. Es ergeht weiterhin der Hinweis, Türen und Fenster gut gesichert zu verschließen, keine Wertgegenstände im Sichtbereich von Fenstern zu hinterlassen und bei Bedarf, sicherheitshalber hochwertige Gegenstände aus den Gartenanlagen vorübergehend zu entfernen. Die ermittelnden Beamten arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Straftaten.

