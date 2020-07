Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein verunfallter Radfahrer in Saalfeld Am Weidig mitgeteilt. Wie sich herausstellte befuhr der 46-jährige Saalfelder mit seinem Trekkingrad gegen 22:30 Uhr den Fuß- und Radweg Am Weidig vom Anglerheim kommend. Am Steg über den Siechenbach kollidierte er mit einem Absperrpfosten woraufhin er zu Fall kam. Durch den Sturz zog er sich erhebliche Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Zeugen zufolge fuhr der Mann ohne Licht am Fahrrad und trug keinen Helm, zudem war die Unfallstelle unbeleuchtet. Aufgrund leichten Alkoholgeruchs wurde im Krankenhaus nach Beendigung der Notfallversorgung ein Blutalkoholschnelltest durchgeführt- er ergab einen Wert von über 2 Promille.

