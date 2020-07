Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diverse Strafanzeigen nach Hinweis durch aufmerksame Bürger

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend meldeten Anwohner, dass eine männliche Person Geräte des Spielplatzes Am Watzenbach in Saalfeld mit Graffiti besprühen würde. Die Beamten fanden zunächst nur einen Handwagen und persönliche Gegenstände des Tatverdächtigen auf- wenige Minuten später kehrte er jedoch zum Spielplatz zurück. Auf Ansprache reagierte er äußerst aggresiv und beleidigte die Beamten. Weiterhin leistete der polizeibekannte 32-Jährige (deutsch) aus Saalfeld Widerstand und wurde schließlich nach ärztlicher Begutachtung ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Spielplatz wurde festgestellt, dass der Beschuldigte diverse Gegenstände und Geräte mit Lackfarbe, Schneespray und Aufklebern versehen hatte. Ihn erwarten aufgrund dessen mehrere Strafanzeigen, da er unter anderem auch noch geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich hatte.

