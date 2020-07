Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Schaden bei Brand- Ermittlungen dauern an

Pößneck (ots)

Gegen 06:15 Uhr meldeten Passanten am heutigen Morgen einen Dachstuhlbrand in Pößneck in der Straße Turmgelänge. Glücklicherweise befand sich beim Eintreffen der Beamten keine der drei gemeldeten Personen mehr im Reihenhaus, sodass es zu keinerlei Personenschäden kam. Zahlreiche Kameraden der Feuerwehr versuchten das Feuer einzudämmen, konnten jedoch nicht verhindern, dass auch das angrenzende Haus von den Flammen angegriffen wurde. Die Löscharbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren, es sind zahlreiche Polizeibeamte, unter anderem auch der für Brandermittlungen zuständige Kriminaldauerdienst, vor Ort. Zu Ursache können bislang keine Angaben gemacht werden, der geschätzte Schaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell