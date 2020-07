Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Kind geht glimpflich aus

Langenbuch(Schleiz) (ots)

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes ging am gestrigen Abend in Langenbuch (Schleiz) glimpflich aus. Gegen 18 Uhr befuhr ein 51-jähriger Polo-Fahrer die Thierbacher Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Thierbach. Plötzlich lief ein Kind von rechts nach links auf die Fahrbahn, welches hinter einem Busch hervorkam. Der Fahrzeugführer konnte aufgrund der Unvorhersehbarkeit einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, das achtjährige Mädchen aus Langenbuch wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

