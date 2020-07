Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz (ots)

Eine 41-jährige Skodafahrerein parkte am 07.07.2020 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schleiz ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte daneben und streifte beim Ausparken den Skoda an der linken Seite. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell