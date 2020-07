Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfall mit Roller gesucht

Schmiedefeld (ots)

Am vergangenen Freitagabend (03.07.2020) kam es in Schmiedefeld zu einem Unfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrads. Gegen 22 Uhr beabsichtigte der 32-jährige Verursacher mit seinem Roller von der Schmiedefelder Straße kommend in den Taubenbacher Weg einzubiegen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf Höhe der Schmiedefelder Straße 10 kollidierte er mit einem Zaunsfeld und wurde dadurch schwer verletzt, woraufhin er ins Krankenhaus verbracht wurde. Die sachbearbeitenden Kollegen suchen zur weiteren Klärung dringend Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Umständen machen können. Hinweise nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

