Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Moderwitz und Linda

Neustadt an der Orla, Moderwitz (ots)

Am Montag, den 06.07.2020 gegen 21:30 Uhr ereignete sich auf der L1077 kurz nach dem Ortsausgang Moderwitz in Richtung Linda ein Verkehrsunfall. Eine 41 jährige Audi-Fahrerin befuhr dabei die Straße von Moderwitz kommend in Richtung Linda. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang im Bereich einer Doppelkurve kam es zur seitlichen Kollision mit dem sich im Gegenverkehr befindlichen Motorrad Suzuki einer 50 Jährigen. Die Suzukifahrerin verstarb infolge ihrer Verletzungen an der Unfallstelle.

