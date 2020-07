Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogenfund nach verdächtiger Wahrnehmung

Sonneberg (ots)

Am Freitag wurde gegen 13:25 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Sonneberg ein Pkw VW Polo festgestellt, dessen Kennzeichen bereits entstempelt waren. Da die Fahrertür des Pkw nicht verschlossen war, wurde im Fahrzeug nach Hinweisen auf dem Fahrzeugführer gesucht. Hierbei wurden diverse Betäubungsmittel und Utensilien für den Konsum dieser festgestellt und durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kennzeichen, welche nie auf das Fahrzeug zugelassen waren, wurden sichergestellt. Der 36jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten und zukünftige Einkaufe per Fuß erledigen.

