Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Tegau

Tegau (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Samstag, dem 04.07.2020, gegen 13:45 Uhr ereignete sich in Tegau ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw VW und einem Kraftrad, Harley-Davidson. Der Pkw näherte sich aus Richtung Dragensdorf an die L 3002, hielt kurz am Zeichen 206 ("Stoppschild") und überquerte dann die L 3002 in Richtung Ortszentrum. Hierbei übersah die 22-jährige Pkw-Fahrerin jedoch den von rechts, aus Richtung Dittersdorf kommenden, vorfahrtsberechtigten Krad-Fahrer, sodass dieser mit seiner Harley-Davidson gegen die rechte Pkw-Steite prallte und zu Boden stürzte. Der 50-jährige Krad-Fahrer wurde bei dem Unfall im Bauch-Thorax und Wirbelsäulen-Bereich schwer verletzt und in das Krankenhaus Gera eingeliefert. An beiden Kraftfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von ca. 11500,00 Euro.

