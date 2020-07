Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Körperverletzungen im Heinepark

Rudolstadt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr erhielt die Polizei Saalfeld die Mitteilung über eine Schlägerei im Heinepark in Rudolstadt. Zunächst geriet der spätere Haupttäter mit einer anderen Personengruppe in Streit, woraufhin sich eine Schlägerei zwischen einem Geschädigten und dem Beschuldigten entwickelte. Daraufhin wollten zwei weitere Personen aus der Gruppe den Streit schlichten und wurden ebenfalls durch den Beschuldigten verletzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden auch die Kopfhörer eines Beteiligten beschädigt. Durch die Saalfelder Polizei wurden im Zuge der Ermittlungen mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

