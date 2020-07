Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogenfeststellung nach Mitteilung von lautstarker Streitigkeit

Schleiz (ots)

In den späten Samstagnachtstunden wurde in der Innenstadt von Schleiz eine lautstarke Streitigkeit in einer Nachbarwohnung durch einen Anwohner gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Nachschau in der Wohnung wurde auf einem Tisch eine benutzte Rauschgift-Mühle (soganatter Crusher) festgestellt. Im Rahmen der weiteren Nachschau stellten die Beamten eine ca. 110 cm große Cannabispflanze, mit einem Umfang von ca. 57 cm und zwei Setzlinge fest und beschlagnahmten diese illegalen Drogen.

Gegen den Wohnungsmieter wurde eine entsprechende Strafanzeige wegen Verstoß gegen § 29 BtMG erstattet.

