Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Königsee: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Saalfeld (ots)

Ein roter Renault Kadjer wurde am 27. Juni in der Zeit von 08:15 - 09:00 Uhr in Königsee-Rottenbach auf dem Netto und Edeka Parkplatz geparkt. Nach dem Einkaufen wurde festgestellt, dass der Pkw im Frontbereich am linken Scheinwerfer und der Stoßstange beschädigt war, höchstwahrscheinlich ist der Schaden beim Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000.00 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell