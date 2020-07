Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflüchtiger mit 1,64 Promille

Schalkau (ots)

Am Dienstag gegen 17 Uhr beobachteten Zeugen, dass ein Pick-Up-Fahrer mit seinem Anhänger beim Rangieren einen anderen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Waldstraße beschädigte und den Unfallort verließ. Die hinzugezogenen Beamten konnten einige Zeit später den Unfallverursacher an seiner Wohnung antreffen und einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser ergab einen Wert von 1,64 Promille, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde und der Wert zum Unfallzeitpunkt ermittelt werden kann. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde vor Ort sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird gefertigt.

