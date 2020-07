Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Kradfahrschülerin

Limbach (ots)

Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers kam am Dienstag gegen 11:45 Uhr eine Fahrschülerin in Limbach auf der B 281 mit einem Krad ins Straucheln und geriet in den Gegenverkehr. Bei der Kollision mit einem Pkw verletzte sie sich leicht, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

