Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Unfälle mit verletzten Radfahrern

Sonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr ereignete sich am Kreisel am alten Busbahnhof (Ernst-Moritz-Arndt-Straße/Neustadter Straße) ein Unfall zwischen zwei Radfahrern. Durch die Kollision wurde ein 30-Jähriger schwer verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. Der andere beteiligte Radfahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und zu dem flüchtigen Radfahrer machen können.

Ein weiterer Unfall mit einem Radfahrer ereignete sich am selben Tag gegen 15:45 Uhr in der Gustav-König-Straße. Hier war ein 46-Jähriger ohne Fremdbeteiligung gestürzt und musste aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden

