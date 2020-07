Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pößneck: Da b(kl)aut sich wohl jemand ein Heimnetzwerk zusammen

Saalfeld (ots)

In den vergangenen Tagen entwendeten noch unbekannte Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Turmstraße in Pößneck mehrere Meter Telefonleitung, einen Telefonkasten und einen Bewegungsmelder. Wahrscheinlich um das Fehlen des Telefonkastens zu verbergen, wurde die Stelle mit weißer Wandfarbe überstrichen. Der Wert der gestohlenen Sachen und der Sachschaden betragen jeweils ca. 1000,- EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

