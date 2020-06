Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Triptis: Smarter Rentner wehrt Trickbetrug ab

Saalfeld (ots)

Ein 75-Jähriger aus Triptis erhielt an mehreren Tagen vergangener Woche von unterschiedlichen Telefonnummern Anrufe auf sein Handy, in denen ihm ein Gewinn von 29 500,- EUR zugesichert wurde. Zur Deckung der Kosten sollte er 5 Amazongutscheine im Gesamtwert von 900,- EUR in zwei verschiedenen Geschäften erwerben und die Gutscheincodes mitteilen. Dieser Aufforderung kam der Rentner nicht nach, er hat jedoch auf seinem Handy eine App installiert mit der Telefonanrufe immer aufgezeichnet werden können. Da er gestern auch nach nochmaligen Anrufen nicht bereit war entsprechende Gutschein-Karten-Codes telefonisch zu übermitteln, endeten damit die Anrufe des Unbekannten. Alle Anrufe wurden durch den smarten 75-Jährigen gespeichert und an die Polizei übergeben. Der männliche Anrufer sprach deutsch mit vermutlich türkischem Akzent.

