Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Der weiße Pkw Fiat 500 eines 55-Jährigen stand am 29.06.2020 in der Zeit von 12:45 Uhr - 19:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Pößnecker Weidenäckerstraße abgeparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß auf bisher unbekannte Art und Weise gegen das Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von ca. 500,00 Euro. Der Unfallverursacher verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der PI Saale-Orla unter der Nummer: 03663/4310 in Verbindung zu setzen.

