Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an zwei Pkw - Zeugen gesucht!

Saalfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.06.2020 wurden durch unbekannte Täter in einem umfriedetetn Grundstück in der Reinhardtstraße in Saalfeld zwei hochwertige Pkw mittels mehrerer Steinwürfe beschädigt. Der dabei entstanden Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort ergaben sich keine Hinweise oder Anhaltspunkte auf eine mögliche oder bestimmte Täterschaft.

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten gefertigt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der sachbearbeiten Polizeidienststelle.

