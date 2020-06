Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall - Zeugen gesucht!

Saalfeld (ots)

Durch noch unbekannte Täter wurden am 27.06.2020 gegen 04:00 Uhr zwei Müllkörbe und ein Blumenkübel mit Bewuchs im Innenhof der Südstadtgalerie Saalfeld in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Kleinbrand vor Ort schnell löschen. Der entstanden Sachschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert. Durch den Mitteiler bei der Landeseinsatzzentrale konnte eine Person mit schwarzem Kapuzenschirt gesehen, welchen den Brandort zuvor in Richtung Markt verlassen hatte.

Wer Angaben zu der Person oder zum Sachverhalt machen kann, meldet sich bitte bei der sachbearbeiteten Dienststelle.

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt wurde gefertigt.

