LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Am 27.06.2020 gegen 01:20 Uhr kam es in der Ortslage Katzhütte auf der Schwarzburger Straße zu einem Verkehrsunfall der etwas anderen Art. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw in Richtung Reichmannsdorf, als plötzlich eine Parkbank auf der rechten Fahrbahnseite stand. Da diese durch den Pkw-Fahrer zu spät gesehen wurde, war eine Kollision unvermeidbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Neben der erfolgten Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde im Anschluss ebenfalls eine Anzeige wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt gefertigt.

Wer zu diesem Sachverhalt Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der sachbearbeiteten Polizeidienststelle.

