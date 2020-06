Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag, 26.06.2020 bis Samstag, 27.06.2020 haben unbekannte Täter im Bereich der sogenannten "Roten Brücke " in Schleiz mit roter Sprühfarbe verschiedene Schilder besprüht. So wurde der Schriftzug "Bergkirche" auf einem Vorwegweiser mit roter Farbe bedeckt sowie ein Mast der Ampelanlage. An einer in der Nähe befindlichen Hausmauer in der Geraer Straße wurde ebenfalls ein Graffiti mit roter Sprühfarbe an der Außenfassade angebracht. Im Bereich des Edeka-Einkaufsmarktes in der Geraer Straße setzten sich die Graffiti fort. So wurde u.a. ein Kleidercontainer sowie der Abstellort für Einkaufswagen beschmiert. Im Gratweg in Schleiz unterhalb der Bergkirche besprühten die unbekannten Täter außerdem noch einen Verteilerkasten. Wer zu dieser Graffiti-Serie Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 03663-4310.

