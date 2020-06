Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neustadt/Orla: Verdacht auf Körperverletzung mit Todesfolge

Saalfeld (ots)

Vergangene Nacht teilte die Rettungsleitstelle Saalfeld der Polizei mit, dass sich ein Notarzt bei der Reanimation einer weiblichen, bewußtlosen Person in Neustadt befindet. Die Person hat Gesichtsverletzungen, die durch eine Körperverletzung verursacht sein könnten. Die Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verliefen letztlich erfolglos. Die 31-Jährige verstarb noch in der Wohnung. Der Rettungsdienst war vorher durch den Lebensgefährten der Frau gerufen worden. Aufgrund der Gesamtsituation vor Ort und der Einlassung des 42-jährigen Lebensgefährten wurde gegen ihn die vorläufige Festnahme erklärt und er wurde in eine Polizeidienststelle gebracht. Kriminaltechnische Maßnahmen und weitere Ermittlungen gegenüber dem Tatverdächtigen, in der Wohnung und im Umfeld laufen aktuell. Der 14-jährige Sohn der Verstorbenen wird über das Jugendamt betreut.

