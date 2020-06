Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit 2,30 Promille unterwegs- Unfall im Begegnungsverkehr

Saalfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es kurz vor 15 Uhr in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem Suzuki die Straße "Am Steiger" aus Richtung Stadtzentrum. Im Gegenverkehr fuhr ein 61-jähriger Citroen-Fahrer. Auf Höhe einer Engstelle kam es zur seitlichen Fahrzeugberührung der Entgegenfahrenden, sodass die Polizei zum Unfallort gerufen wurde. Die Beamten bemerkten beim Suzuki-Fahrer Atemalkoholgeruch- ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,30 Promille. Daraufhin wurde beim Beschuldigten im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt.

