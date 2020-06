Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 14-Jähriger Radfahrer mit alkoholbedingten Ausfallerscheinungen

Sonneberg (ots)

Aufgrund offensichtlicher Ausfallerscheinungen wurde am Freitagnacht gegen 22:00 Uhr ein Radfahrer in der Friedrich-Engels-Straße kontrolliert. Bereits beim Absteigen von seinem Fahrrad kam der junge Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich mit einem Wert von 1,6 Promille den reichlichen Alkoholkonsum des erst 14-Jährigen. Zur Versorgung der erlittenen Verletzung und zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht und dort in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

