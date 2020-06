Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrolle eines Quad-Fahrers bringt gleich drei Verstöße ans Tageslicht

Föritztal / Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Ein 31-jähriger Quad-Fahrer wurde am Sonntagnacht gegen 23 Uhr in der Sonneberger Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Es stellte sich heraus, dass das Quad nicht zugelassen und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein vor Ort durchgeführter Drogentests fiel zudem positiv aus, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen dem Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

