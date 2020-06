Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 32-Jähriger zerschlägt unter Alkohol-und Drogeneinfluss Tür und Treppengeländer mit einer Axt

Saalfeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, teilte ein 65-Jähriger über den Polizeinotruf mit, dass sein 32-jähriger Sohn (deutsch) an der Wohnanschrift in der Sonneberger Straße ausrasten würde. Daraufhin rückten mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen der Saalfelder Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Situation nach einem verbalen Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert war. Der Beschuldigte hatte sich daraufhin eine Axt gegriffen und damit auf das Treppengeländer und die Wohnungstür eingeschlagen- entsprechende Spuren wurden durch die eingesetzten Beamten festgestellt, die Axt wurde sichergestellt. Zudem wurden im Zimmer des jungen Mannes noch Betäubungsmittel aufgefunden. Der alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Polizeibekannte wurde im Anschluss durch mehrere Polizeibeamte und Rettungskräfte dem Saalfelder Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell