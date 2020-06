Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit um Qualität von Betäubungsmitteln eskaliert- mehrere Strafanzeigen gegen Beteiligte

Saalfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag teilte ein Anwohner der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße aus Saalfeld mit, dass es zwischen Nachbarn zu Handgreiflichkeiten kommen würde. Nachdem die Parteien durch die eingesetzten Beamten separiert wurden ergab sich folgender Sachverhalt: Ein 28-jährige Syrer kaufte in der Wohnung eines 30-jährigen Deutschen Betäubungsmittel. Da er mit er Qualität jedoch nicht zufrieden war kam es zum Streit, woraufhin der 30-Jährige seinen Abnehmer mit einem Besenstil angriff und ihn aus der Wohnung jagte. Wütend darüber ging der Flüchtende zwei gänzlich Unbeteiligte vor dem Haus körperlich an und verletzte diese. Im Anschluss wurden nach erlassenem Durchsuchungsbeschluss zwei Wohnungen durchsucht- die aufgefundenen Betäubungsmittel und die zugehörigen Utensilien wurden sichergestellt. Gegen die Beteiligten wurden diverse Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell