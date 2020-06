Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tauben im Streichelzoo erschossen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Wie der Polizei erst am Nachmittag des 15.06.2020 bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter 5 Tauben im Streichelzoo Neunhofen, vermutlich mittels Luftgewehr, erschossen. Laut Angaben der Mitarbeiter waren die Tiere am 09.06.2020 gegen 22:30 Uhr noch lebendig und wurden am Folgetag tot in ihrem Taubenschlag aufgefunden. Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell