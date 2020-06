Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Festnahme von zwei Tätern auf frischer Tat

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag bemerkte ein Garteninhaber der Pörztalsiedlung in Rudolstadt Eindringlinge in seinem Garten- per App waren ihm Live-Bilder übertragen worden, sodass er um die zeitnahe Entsendung von Polizeikräften zum Tatort bat. Die eingesetzten Beamten stellten im Nahbereich zwei männliche Personen im Fahrzeug sitzend fest. Es handelte sich um zwei Deutsche im Alter von 42 und 56 Jahren, einer von ihnen polizeibekannt. Im Fahrzeug fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug. Bisherigen Erkenntnissen zufolge drangen die beiden Beschuldigten in die Gartenhütte ein, ob etwas entwendet wurde wird derzeit noch geprüft. Neben dem Tatfahrzeug wurden auch die mitgeführten Mobiltelefone sichergestellt. Die beiden Männer wurden, nachdem sie vorläufig festgenommen worden waren, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell