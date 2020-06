Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Personengruppe auf Marktplatz gesucht

Rudolstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag befanden sich auf dem Rudolstädter Marktplatz eine Gruppe Jugendlicher und Erwachsener, welche auf dem dortigen Brunnen herumkletterten und auch krakeelten. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz, allen Personen vor Ort wurden Platzverweise ausgesprochen, denen, teils widerwillig, nachgekommen wurde. Ein bereits polizeilich bekannter 53-Jähriger wurde wegen Nichtbefolgung vorläufig in Gewahrsam genommen. Aktuell wird die möglicherweise strafrechtliche Relevanz der von Zeugen genannten Inhalte des Krakeelens und der abgespielten Musik geprüft. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

