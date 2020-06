Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: (Aktualisierung, hier: Korrektur hinsichtlich Tatzeit) Unbekannte schießen auf Katzen, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Bereits Ende Mai wurde eine Katze durch ein Diabolo-Geschoss aus einem Luftgewehr in der Goldbachstraße verletzt. Das Geschoss steckte im Vorderlauf des Tieres und musste durch einen Tierarzt entfernt werden. In der Zeit vom 09.06.2020 bis 10.06.2020 wurde erneut ein Kater im Bereich Weinberg in Steinach mittels Diabolo beschossen und am Kopf getroffen, so dass er schließlich aufgrund der Verletzung eingeschläfert werden musste. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Tierquäler machen können.

