Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Am vergangenen Wochenende verbrachten bislang Unbekannte einen PKW VW Golf auf das Gelände des Skateparkes in der Prof.-Hermann-Klare-Straße in Rudolstadt. Das schwarze Fahrzeug wurde dann augenscheinlich absichtlich gegen einen dort befindlichen Zaun gefahren oder geschoben, sodass Sachschaden entstand. Die Auffindesituation sowie die "Dekoration" des VW lässt vermuten, dass zur Tatzeit im dortigen Bereich eine Party oder ähnliches stattgefunden haben könnte. Der Geschädigte erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Zaun- Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Umständen oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

