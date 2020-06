Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreiste Täter unterschlagen Kraftrad

Königsee (ots)

Am späten Freitagabend kam es in Königsee zu einem dreisten Vorfall. Ein 41-Jähriger hatte sein Motorrad der Marke Aprilia online zum Verkauf angeboten, woraufhin am Freitagabend zwei Personen zum vereinbarten Besichtigungstermin erschienen. Schließlich stimmte der Geschädigte einer Probefahrt zu um nach der Rückkehr das Kaufgeschäft abzuschließen. Während der Interessent mit dem Kraftrad davon fuhr gab sein Begleiter an, das Geld holen zu wollen und fuhr ebenfalls mit dem PKW davon. Jedoch kamen beide nicht nach den vereinbarten 30 Minuten zurück, sodass der Geschädigte Anzeige wegen Unterschlagung erstattete. Leider wurde außerdem bekannt, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben war, sodass außer einer Personenbeschreibung aktuell keinerlei Täterhinweise vorliegen. Die Täter reisten mit einem schwarzen Mercedes E-Klasse, Hoyerswerda-Kreiskennung an - Hinweise zur Identität der Beschuldigten nimmt die LPI Saalfeld entgegen.

