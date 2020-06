Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorrad abgebrannt

Sonneberg (ots)

Am Samstag, 13.06.2020, gegen 18:15 Uhr erhielt die PI Sonneberg die Information, dass in der Schanzstraße ein Motorrad brennt. Beim Eintreffen der Beamten hatte der Eigentümer den Brand bereits gelöscht. Zuvor hatte der 57 Jährige Reparaturen an der Maschine durchgeführt. Warum das Krad daraufhin Feuer fing ist nicht bekannt. Das Motorrad brannte komplett ab und hat nur noch Schrottwert. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell