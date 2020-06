Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss mit verletzter Person

Oberwellenborn (ots)

Am Samstag kam es in Oberwellenborn zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug von der Lindenstraße nach links auf die K150 abbiegen, übersah hierbei allerdings einen von rechts kommenden Pkw, der nach links in die Lindenstraße einbiegen wollte. Dessen 51-jähriger Insasse wurde bei der Kollision der beiden Fahrzeuge leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beim Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 1,21 Promille gemessen. Es erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

