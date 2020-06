Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 20-jähriger Fahrzeugführer handelt sich mehrere Anzeigen ein

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 21:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer bei Schleiz einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem Fahranfänger festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,2 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die erforderliche Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten weiterhin ca. 15 g Cannabis und weitere Betäubungsmittelutensilien. Diese wurden beschlagnahmt und eine Wohnungsnachschau durchgeführt. Dort fanden die Beamten ein verbotenes Butterflymesser und eine Softairwaffe ohne Prüfzeichen. Beide Waffen wurden ebenfalls sichergestellt. Somit wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den 20-Jährigen aus Bad Lobenstein gefertigt.

Während der Verkehrskontrolle räumte der 20-jährige Beifahrer ein, dass er eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich zu Hause hätte. Diese gab er an der Wohnanschrift in Bad Lobenstein freiwillig heraus. Bei der Nachschau in der Wohnung stellten die Beamten weiterhin Utensilien für Cannabiskonsum fest und beschlagnahmten diese. Auch hier wurde ein Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

