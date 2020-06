Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW die Geraer Straße aus Richtung Oettersdorfer Straße kommend stadteinwärts. Hinter ihm fuhren mehrere Motorräder. Auf Höhe der Einkausmärkte ordnete er sich zunächst auf die Linksabbiegerspur ein, entschied sich dann jedoch kurzfristig anders und fuhr wieder nach rechts, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. In diesem Moment befand sich bereits ein 51-jähriger Motorradfahrer rechts neben dem Pkw. Es kam zur seitlichen Kollision, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich leicht an der Hand verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden von gesamt ca. 3000 Euro.

