Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Fahrradfahrer prallt gegen geparkten Pkw

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer vom Spielplatz in die Gerberstraße. Beim Einbiegen in die Gerberstraße kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Außenspiegel eines geparkten Fiat. Der Spiegel riss daraufhin ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrradfahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test ergab 2,41 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

