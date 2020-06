Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Traktor geht glimpflich aus

Pörmitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer die Ortsverbindungsstraße von Pahnstangen kommend in Fahrtrichtung Pörmitz. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihnen ein Traktor entgegen. Da der 24-jährige Fahrer des Traktors die beiden Motorräder sah, hielt er auf der engen Fahrbahn rechts an. Der erste Motorradfahrer (männlich, 60 Jahre) bremste ebenfalls ab, als er den Traktor sah. Der zweite Motorradfahrer (männlich, 58 Jahre) bemerkte dies zu spät und versuchte auszuweichen. Dabei touchierte er jedoch seinen Vordermann, welcher daraufhin in den Graben stürzte. Der 58-Jährige fuhr jedoch noch etwas weiter und prallte gegen die Front des Traktors. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von gesamt ca. 4000 Euro. Das Motorrad des Unfallverursachers war nicht mehr fahrtauglich und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

