LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Saalfeld: Polizei bittet um Hinweise bzgl. illegalem Graffiti

Durch Unbekannte wurde gestern am hellerlichten Tag, zwischen 15:40 Uhr und 17 Uhr in der Nähe des Blankenburger Tors in Saalfeld, ein ca. 60 x 30 cm großes Graffiti mit unbekanntem Schriftzug an eine Hauswand mit schwarzer Sprayfarbe aufgebracht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Bad Blankenburg: Fahndungstreffer und Cannabisfund

Im Rahmen der Fahndungsüberprüfung eines 32-jährigen Bad Blankenburgers gestern in der Mittagszeit stellten die Beamten starken Cannabisgeruch in dessen Wohnung fest, bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis-Tabak Gemisch beschlagnahmt und Anzeige gefertigt.

