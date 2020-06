Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw macht sich selbständig

Neuhaus am Rennweg / Piesau (ots)

Vermutlich aufgrund einer nicht stark genug angezogenen Handbremse setzte sich ein in der Straße des Friedens geparkter Pkw Seat am Donnerstagnachmittag selbständig in Bewegung. Das Fahrzeug rollte rückwärts über die Grundstückszufahrt, streifte eine Laterne und rollte weiter einen Abhang hinunter bis es schließlich auf dem Dach eines Renault, der unterhalb einer Steinmauer parkte, zum Stehen kam. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Renault konnte durch den Kraneinsatz eines Abschleppunternehmens von dem Seat befreit werden.

