Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte stehlen Bergsteigerausrüstung

Neustadt a.d.Orla (ots)

Im Zeitraum zwischen Ende Mai bis zum gestrigen Tag (10.06.2020) drangen ein oder mehrere Unbekannte in Lagerräumlichkeiten in Neustadt an der Orla, Triptiser Straße, ein. Nachdem sich der/die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, wurden alle vier Etagen aufgesucht und zahlreiche Kartons durchwühlt. Nach bisherigem Stand wurde dann eine Bergsteigerausrüstung entwendet- das genaue Schadensausmaß ist bislang unklar. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden. Weiterhin ist es möglich, dass seitens der/des Täter/s versucht werden könnte, die Bergsteigerausrüstung über Onlineportale zu veräußern- bei Ungereimtheiten wenden Sie sich auch diesbezüglich an die PI Saale-Orla.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell