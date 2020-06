Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Im Bereich des Unfallschwerpunktes "Silokurve" ereignete sich heute Morgen gegen 8:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 80-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr die ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang Neuhaus befindliche Kurve in Richtung Lichte und kam vermutlich aufgrund der Witterung unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in der Wiese zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell