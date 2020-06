Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 3 Altkleidercontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht -

Krölpa, Saale-Orla-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Samstag Nachmittag bis Montag Morgen wurden in Krölpa in der Pößnecker Straße in der Nähe des Getränkemarktes drei Altkleidercontainer durch Unbekannte aufgebrochen und der Inhalt durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 zu melden.

